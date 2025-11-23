Gelenauer Ringer klettern mit klarem Derby-Sieg auf Rang 2 der Regionalliga

Das Duell mit dem Lokalrivalen aus Aue hat sich als einseitige Angelegenheit erwiesen. Viele Athleten der Gastgeber konnten dabei Selbstvertrauen tanken für den Endspurt, in dem viel möglich ist.

Keine Viertelstunde hat es gedauert, da war die erste Kampfhälfte des Regionalliga-Duells zwischen den Ringern der Wettkampfgemeinschaft Gelenau/Markneukirchen II und dem FC Erzgebirge Aue II vorbei. „Für die Zuschauer war es nicht besonders schön“, sagt Gelenaus Trainer Björn Lehnert, der ein spannenderes Erzgebirgsderby erwartet hatte.... Keine Viertelstunde hat es gedauert, da war die erste Kampfhälfte des Regionalliga-Duells zwischen den Ringern der Wettkampfgemeinschaft Gelenau/Markneukirchen II und dem FC Erzgebirge Aue II vorbei. „Für die Zuschauer war es nicht besonders schön“, sagt Gelenaus Trainer Björn Lehnert, der ein spannenderes Erzgebirgsderby erwartet hatte....