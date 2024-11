Gelenauer Ringer nur noch einen Sieg vom Regionalliga-Titel entfernt

In Hannover sind die Erzgebirger ihrem großen Ziel einen weiteren Schritt nähergekommen. Dass der 13. Saisonerfolg im Eiltempo gelang, lag aber auch an den Gastgebern.

Von so kurzer Dauer sind Mannschaftskämpfe im Ringen nur selten. Kaum eine Stunde – und schon war alles entschieden. Als die Wettkampfgemeinschaft Gelenau/Markneukirchen am Samstagabend beim RV Hannover antrat, da gingen nur zwei der zehn Einzelduelle über die volle Distanz. Die meisten waren noch vor dem Pausenpfiff – also innerhalb der...