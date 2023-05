Gemeinsame Tour führt nach Drebach

Der RSV 54 Venusberg lädt für Pfingstmontag alle Radlerfreunde aus dem Ort und der Umgebung zu seiner traditionellen vereinsoffenen Radwanderung ein. Treffpunkt ist 10 Uhr auf dem Sportplatz in Venusberg. Vorgesehen ist eine Rundfahrt in Drebach über etwa 15 Kilometer, für die Jüngsten ist eine Kurzstrecke geplant. Am Ende ist auf...