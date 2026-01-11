Gerd-Schädlich-Gedenkturnier im Erzgebirge: Warum es nicht nur um die Siegerschale geht

Zehn Mannschaften haben in Lößnitz um eine begehrte Trophäe gekämpft. Der Budenzauber für C-Junioren, ausgerichtet vom FC Erzgebirge Aue, erinnert an eine Trainerlegende des Ostfußballs.

Das Nachwuchsturnier trägt seinen Namen. Aber wissen die jungen Fußballer überhaupt, wer Gerd Schädlich war? „Von sich aus bestimmt nicht. Aber sie erfahren es von ihren Eltern und unseren Trainern“, sagt Khvicha Shubitidze. Das sei wichtig, schickt der Georgier hinterher. „Denn ohne diesen Mann wären wir nicht da, wo wir jetzt...