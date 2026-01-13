MENÜ
Der 52. Grenzlauf soll am kommenden Sonntag seine 52. Auflage erleben.
Der 52. Grenzlauf soll am kommenden Sonntag seine 52. Auflage erleben.
Aue
Grenzlauf lockt Wintersportler an den Erzgebirgskamm
Von Anna Neef
Der WSV Johanngeorgenstadt richtet kommenden Sonntag einen Traditionswettkampf aus. Er richtet sich an Skilangläufer jeden Alters.

Die Tradition währt seit mehr als einem halben Jahrhundert: Seine 52. Auflage soll am kommenden Sonntag der Grenzlauf in Johanngeorgenstadt erleben. Ausrichter ist der örtliche Wintersportverein. Ab Altersklasse 7 kann für diesen Skilanglauf in klassischer Technik gemeldet werden. Start und Ziel befinden sich am Loipenhaus. Auf die jeweils drei...
