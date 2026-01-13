Grenzlauf lockt Wintersportler an den Erzgebirgskamm

Der WSV Johanngeorgenstadt richtet kommenden Sonntag einen Traditionswettkampf aus. Er richtet sich an Skilangläufer jeden Alters.

Die Tradition währt seit mehr als einem halben Jahrhundert: Seine 52. Auflage soll am kommenden Sonntag der Grenzlauf in Johanngeorgenstadt erleben. Ausrichter ist der örtliche Wintersportverein. Ab Altersklasse 7 kann für diesen Skilanglauf in klassischer Technik gemeldet werden. Start und Ziel befinden sich am Loipenhaus. Auf die jeweils drei...