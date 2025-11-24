Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen

Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.

Der Wintereinbruch hat die aus mehreren Bundesländern angereisten Radsportler beim 7. und damit vorletzten Lauf der Gunsha-Cross-Challenge im thüringischen Frankenhain vor eine große Herausforderung gestellt. „Durch den Schnee hatte der zwei Kilometer lange Rundkurs am dortigen Biathlonzentrum völlig neue Bedingungen und Anforderungen zu... Der Wintereinbruch hat die aus mehreren Bundesländern angereisten Radsportler beim 7. und damit vorletzten Lauf der Gunsha-Cross-Challenge im thüringischen Frankenhain vor eine große Herausforderung gestellt. „Durch den Schnee hatte der zwei Kilometer lange Rundkurs am dortigen Biathlonzentrum völlig neue Bedingungen und Anforderungen zu...