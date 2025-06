Großes Spektakel in kleiner Halle: Diese Stadt freut sich auf die Erzgebirgsspiele im Schwimmen

Nach dem Bewältigen der Vorausscheide ist es nun soweit: In Zschopau werden die besten Nachwuchsschwimmer des Landkreises ermittelt. Gut 180 Sportler sind am Start – ein großes Talent fehlt jedoch.

So sehr sich die Aktiven des SV 1990 Zschopau auch über die Schwimmhalle in ihrem Heimatort freuen: Große Wettkämpfe stehen dort nicht auf der Tagesordnung, was sich an diesem Sonntag ändert. Schließlich gehen im 25-Meter-Becken der Motorradstadt ab 10 Uhr die Erzgebirgsspiele über die Bühne, für die sich gut 180 Nachwuchssportler aus 8...