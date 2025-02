Grünhainer Keglern reicht das Remis nicht – und bei den Frauen fällt eine magische Marke

In der Bezirksliga ist nächste Saison aus hiesigen Gefilden nur noch Bernsbach vertreten. Auch in den Ligen darunter bahnt sich manche Entscheidung an.

Das Unentschieden bei der SG Dörnthal/Seiffen reicht nicht: Die Bezirksliga-Kegler des Grünhainer SV stehen nach dem 4:4 (3290:3309) vorzeitig als Absteiger fest. Daran konnten auch Florian Keller (595) und Nico Ulbricht (579) nichts ändern. Überraschend klar unterlag Bernsbach zuhause gegen Chemnitz-Siegmar: Beim 2:6 (3245:3346) waren...