Grumbacher Tischtennisspieler brechen jahrelangen Derbyfluch

Annaberg
In der Tischtennis-Bezirksklasse haben die Fortunen erstmals seit Jahren wieder in der Kreisstadt gewonnen und sind jetzt Tabellenführer. Geyersdorf belohnt sich indes für seine Moral.
Die jahrelange Durststrecke für die Tischtennis-Männer des TTV Fortuna Grumbach bei den Derbys in Annaberg hat ein Ende. Nachdem sie in den vergangenen Jahren nie etwas in der Kreisstadt holen konnten, entschieden die Fortunen dieses Mal das Kreisduell in der Bezirksklasse-Staffel 3 mit 11:4 für sich.
