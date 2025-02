Gute Leistung beim Semi-Heimrennen

Die Superenduro-Saison 2024/2025 zieht Michael Domagala durch und will dieser Spezialdisziplin auch weiterhin treu bleiben. Beim klassischen Enduro wird der WM-Lauf in Zschopau sein Highlight.

Als am vergangenen Samstag im polnischen Lodz der vierte Lauf zur Superenduro-WM 2024/2025 anstand, war die bisher von Michael Domagala genutzte Europameisterschaftsklasse erstmals nicht im Programm. Dies hielt den Gornauer aber nicht davon ab, dennoch in die viertgrößte Stadt Polens zu reisen und in der offenen Klasse „National Expert“...