Halbzeit bei der Sport-Talentewahl im Erzgebirge: Noch kann fleißig nominiert werden

Um die 60 Vorschläge gehen für die beliebte Umfrage jedes Mal ein. Von dieser Zahl kann bisher keine Rede sein. Zeit dafür bleibt Freunden, Familie und Vereinen bis 15. Januar.

Zwei Jungen, ein Mädchen und fünf Mannschaften: Vor wenigen Tagen wies die Nominierungsliste für die Wahl der Sport-Talente 2025 im Erzgebirge nur acht Namen aus. Da ist Luft nach oben, würden Trainer zu ihren Sportlern sagen. Denn mindestens um die 60 Vorschläge waren in der Vergangenheit stets die Regel bei dieser beliebten Umfrage.