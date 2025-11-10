Handball: Heimpleite für erzgebirgisches Team nach Blackout gegen Vogtländer

Stollberg
Beim 28:35 trafen die Gäste aus Plauen-Oberlosa II ab der 35. Minute zehnmal in Serie und entschieden auf die Weise die Partie gegen die Zwönitzer. Jubeln durften dagegen die Frauen in der Verbandsliga, die es gegen die DHfK richtig krachen ließen.
Die Handballer des Zwönitzer HSV 1928 haben ihre beiden jüngsten Siege in der Oberliga Sachsen nicht mit einem dritten Erfolg veredeln können. Gegen Mitaufsteiger SV 04 Plauen-Oberlosa II setzte es am Samstag zu Hause nach ausgeglichener erster Hälfte am Ende eine 28:35 (14:14)-Niederlage. Besser machten es die Frauen in der Verbandsliga....
