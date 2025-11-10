Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Mit sechs Treffern war Max Briest nach Malte Bree zweitbester Torschütze seiner Zwönitzer gegen Plauen-Oberlosa II.
Mit sechs Treffern war Max Briest nach Malte Bree zweitbester Torschütze seiner Zwönitzer gegen Plauen-Oberlosa II. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Handball: Heimpleite für erzgebirgisches Team nach Blackout gegen Vogtländer
Von Ralf Beckmann
Beim 28:35 trafen die Gäste aus Plauen-Oberlosa II ab der 35. Minute zehnmal in Serie und entschieden auf die Weise die Partie gegen die Zwönitzer. Jubeln durften dagegen die Frauen in der Verbandsliga, die es gegen die DHfK richtig krachen ließen.

Die Handballer des Zwönitzer HSV 1928 haben ihre beiden jüngsten Siege in der Oberliga Sachsen nicht mit einem dritten Erfolg veredeln können. Gegen Mitaufsteiger SV 04 Plauen-Oberlosa II setzte es am Samstag zu Hause nach ausgeglichener erster Hälfte am Ende eine 28:35 (14:14)-Niederlage. Besser machten es die Frauen in der Verbandsliga....
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
05.11.2025
3 min.
Handball-Teams aus dem Erzgebirge auswärts erfolgreich
Wie hier im Spiel gegen ZHC Grubenlampe (im Bild ganz rechts der Zwönitzer Miroslav Jahn) gewannen die Zwönitzer Handballer auch das Spiel gegen Koweg Görlitz. Damit rangieren sie auf Platz 5 der Tabelle.
Mit Siegen kehrten die Frauen- und die Männermannschaft des Zwönitzer HSV nach Spielen in Markranstädt und Görlitz zurück nach Hause. Doch die Duelle nahmen unterschiedliche Verläufe.
Ralf Beckmann
21.10.2025
2 min.
Sachsenpokal: Zwönitzer Handballerinnen ziehen in die zweite Runde ein
Die Zwönitzer Handballerinnen stehen in der zweiten Runde des Sachsenpokals.
Mit 33:32 haben sich die Erzgebirgerinnen in der ersten Runde bei Ligakonkurrenten HV Grüna durchgesetzt. Die Entscheidung fiel nur wenige Sekunden vor Schluss.
Ralf Beckmann
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
