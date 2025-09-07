Handball-Oberliga: Marienberger Angriffswelle wird zum Tsunami

Für das Spitzenspiel gegen Weißenborn hatten sich HSV-Damen besonders viel vorgenommen. Das war gleich in der Anfangsphase zu spüren, in der die Gastgeberinnen die Weichen stellten.

