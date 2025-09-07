Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In diesem Fall ist Martha Langer von der Weißenborner Abwehr nicht zu stoppen.
In diesem Fall ist Martha Langer von der Weißenborner Abwehr nicht zu stoppen. Bild: Andreas Bauer
In diesem Fall ist Martha Langer von der Weißenborner Abwehr nicht zu stoppen.
In diesem Fall ist Martha Langer von der Weißenborner Abwehr nicht zu stoppen. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Handball-Oberliga: Marienberger Angriffswelle wird zum Tsunami
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das Spitzenspiel gegen Weißenborn hatten sich HSV-Damen besonders viel vorgenommen. Das war gleich in der Anfangsphase zu spüren, in der die Gastgeberinnen die Weichen stellten.

Keine acht Minuten waren gespielt, da führten Marienbergs Handballerinnen gegen den SV Rotation Weißenborn schon mit 7:1. Die HSV-Spielerinnen ließen den Worten ihres Trainers sofort Taten folgen. Tatsächlich wurde aus der Angriffswelle der Gastgeberinnen jener Tsunami, den der Coach bei seiner Ansprache im Vorfeld gefordert hatte. „Dieses...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
01.09.2025
3 min.
Trotz holpriger Vorbereitung: Marienberger Oberliga-Handballerinnen sofort auf Erfolgskurs
Trotz mancher gegnerischer Trikot-Tests war Kreisläuferin Leona Wagner mit sechs Toren die erfolgreichste HSV-Werferin.
Geplante Testspiele fielen kurzfristig ins Wasser. Das war den HSV-Damen zum Saisonauftakt bei der HSG Neudorf/Döbeln aber überhaupt nicht anzumerken.
Andreas Bauer
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
05.09.2025
1 min.
Marienbergs Handballerinnen erwartet zum Heimauftakt eine harte Nuss
Am Sonntag peilen die HSV-Damen einen Heimsieg gegen Weißenborn an.
Wie die HSV-Damen peilt auch das Team aus Weißenborn in der Oberliga Sachsen einen Podestplatz an. Am Sonntag scheint somit Spannung garantiert.
Andreas Bauer
Mehr Artikel