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Beim EHV Aue läuft es rund. Richtungsweisend ist die englische Woche. Sie beginnt in Plauen.
Beim EHV Aue läuft es rund. Richtungsweisend ist die englische Woche. Sie beginnt in Plauen. Foto: Ralf Wendland
Beim EHV Aue läuft es rund. Richtungsweisend ist die englische Woche. Sie beginnt in Plauen.
Beim EHV Aue läuft es rund. Richtungsweisend ist die englische Woche. Sie beginnt in Plauen. Foto: Ralf Wendland
Aue
Handballer aus dem Erzgebirge beginnen englische Woche im Vogtland – „Nichts mehr verlieren“
Redakteur
Von Anna Neef
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Vor dem Drittligisten EHV Aue liegen richtungsweisende Partien. Ist das Team in Plauen-Oberlosa diesen Sonnabend noch klarer Favorit, folgen am Mittwoch und Ostersonnabend zuhause zwei Spitzenspiele.

Die Länderspielpause hat Sebastian Paraschiv und seinen Mannschaftskollegen vom EHV Aue gut getan. „Mal vier Tage ohne Ball in der Hand habe ich genossen“, gesteht der Kapitän des Handball-Drittligisten. Körperlich also haben sich alle entspannt. Mental nicht, betont das Auer Urgestein. „Im Kopf bleiben wir voll fokussiert. Gerade jetzt...
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