Handballer des Auer Juniorteams feiern nach Abstieg einen ersten Achtungserfolg

Gegen einen Regionalligisten und ein Team aus der Regionsoberliga hat sich die Reserve von Handball-Drittligist EHV Aue auf den Saisonstart vorbereitet. Es lief überraschend.

Selbst der Trainer hat sich ein bisschen überrascht gezeigt. „Dass wir unser Turnier gewinnen, war so nicht abzusehen“, sagte Marco Diener. Doch am Ende durfte der Coach des Auer Juniorteams seine Mannschaft genau dazu beglückwünschen. Denn dank zwei Siegen gegen die BSG Wismut Aue (28:24) aus der Regionsoberliga und gegen Regionalligist... Selbst der Trainer hat sich ein bisschen überrascht gezeigt. „Dass wir unser Turnier gewinnen, war so nicht abzusehen“, sagte Marco Diener. Doch am Ende durfte der Coach des Auer Juniorteams seine Mannschaft genau dazu beglückwünschen. Denn dank zwei Siegen gegen die BSG Wismut Aue (28:24) aus der Regionsoberliga und gegen Regionalligist...