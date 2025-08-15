Handballer des Auer Juniorteams laden sich zum Testen zwei Gastmannschaften ein

Aue
Der 4. Secoserv-Cup geht diesen Sonntag in der Lößnitzer Erzgebirgshalle übers Parkett. Drei Teams nutzen das zur Saisonvorbereitung.
Nach dem Abenteuer mitteldeutsche Oberliga, das fürs Auer Juniorteam nur eine Saison lang währte, ist die Reserve von Handball-Drittligist EHV Aue wieder in der Sachsenliga zurück. Doch als Favorit geht die Mannschaft um Coach Marco Diener kaum ins Rennen. Personell gab es einen erheblichen Aderlass. Diesen zu kompensieren und junge Spieler in...
