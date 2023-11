Hauchdünn an Überraschung vorbei

Eine äußerst bittere 26:27-Niederlage haben die Sachsenliga-Handballer des Zwönitzer HSV beim ZHC Grubenlampe einstecken müssen. Gegenüber den letzten Auftritten zeigte sich das Tabellenschlusslicht in Zwickau stark verbessert, lag phasenweise mit fünf Toren in Front und hielt die Führung bis in die Schlussphase hinein. Erst...