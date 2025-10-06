Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Yannik Keller führt die Juniorwertung in der ADMV-Rallyemeisterschaft an. Bild: wolleditt
Yannik Keller führt die Juniorwertung in der ADMV-Rallyemeisterschaft an. Bild: wolleditt
Yannik Keller führt die Juniorwertung in der ADMV-Rallyemeisterschaft an.
Yannik Keller führt die Juniorwertung in der ADMV-Rallyemeisterschaft an. Bild: wolleditt
Aue
Havellandrallye: Quintett aus dem Erzgebirge will ganz vorn mitfahren
Redakteur
Von Jürgen Werner
Bei der 52. Auflage der Traditionsveranstaltung im Fläming zählen die Sportler des MC Grünhain zu den Favoriten

Der Motorsportclub Grünhain ist auch bei der diesjährigen Havellandrallye wieder mit mehrere Sportlern vertreten. So wird Pierre Günther, der Führende in der ADMV-Rallyemeisterschaft, die 216 Kilometer lange Strecke mit sechs Wertungsprüfungen ebenso in Angriff nehmen wie der beste Junior, Yannik Keller. Verstärkt werden die Führenden von...
