HC-Damen bleiben souverän

Für die Bezirksklasse-Handballerinnen aus Annaberg-Buchholz steht der zweite Sieg im zweiten Spiel fest. Als Schlüssel zum Sieg entpuppte sich dabei die Defensive.

Hinterher wollte Trainer Christian Fritzsch keine Einzelspielerinnen hervorheben, sondern vielmehr ein Lob an das gesamte Team des HC Annaberg-Buchholz aussprechen. Mit 32:25 gewann dieses am Sonntag vor mehr als 100 Zuschauern in der Silberlandhalle gegen die SG Raschau-Beierfeld II und machte mit nun zwei Siegen in zwei Spielen...