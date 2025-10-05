Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Philipp Kramp und Florian Haase (von rechts) strecken sich vergeblich beim Block.
Bild: Ingo Heinemann
Philipp Kramp und Florian Haase (von rechts) strecken sich vergeblich beim Block.
Philipp Kramp und Florian Haase (von rechts) strecken sich vergeblich beim Block. Bild: Ingo Heinemann
Zschopau
Heimdebakel lässt bei Zschopaus Regionalliga-Volleyballern die Alarmglocken schrillen
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Überraschend kam die 0:3-Niederlage der VC-Männer gegen Spitzenreiter Reudnitz nicht. Die Art und Weise des Auftretens sorgte dann aber doch für herbe Enttäuschung bei den Gastgebern.

Die sonst so lautstarken Trommeln waren diesmal nur hin und wieder zu hören. Vom Publikum gab es selten Beifall, geschweige denn Anfeuerung. Fast hätte in der Zschopauer Halle eine gespenstische Atmosphäre geherrscht, wären da nicht die Volleyballer vom SV Reudnitz gewesen, die sich immer wieder im Sprechgesang übten und jeden Punkt ausgiebig...
