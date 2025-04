Heimniederlage von Marienbergs Handballerinnen trübt Freude über hohe Auszeichnung

Eine große Ehre ist vor dem letzten Heimspiel der Oberliga-Saison HSV-Spielerin Kristin Tippmann-Wendrock zuteil geworden. Allerdings erwies sich die HSG Neudorf/Döbeln als Party-Crasher.

So groß die Freude über diese Auszeichnung auch war: „In Verbindung mit einem Sieg hätte mir es sicherlich besser gefallen“, sagt Kristin Tippmann-Wendrock über die Ehrennadel des Landessportbundes in Silber. Überreicht wurde diese der Handballerin des HSV 1956 vor dem letzten Heimspiel der Saison, in dem sie eigentlich mit ihrem Team den...