Heimserie soll halten: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge

Von den höherklassigen Teams dürfen nur die Marienberger Sachsenklasse-Kicker zuhause ran. Während sie ihre Heimstärke beweisen wollen, sind die Volleyballer und Ringer der Region auswärts gefordert.

Zeit zum Durchatmen haben am Wochenende die spielfreien Oberliga-Handballerinnen aus Marienberg. Dafür dürfen sich die Sport-Fans aus der Bergstadt am Samstag ab 14 Uhr auf ein Heimspiel der Motor-Kicker freuen. Abends haben es dann die Gelenauer Ringer und Zschopauer Volleyballer in der Fremde auf Punkte abgesehen. Zeit zum Durchatmen haben am Wochenende die spielfreien Oberliga-Handballerinnen aus Marienberg. Dafür dürfen sich die Sport-Fans aus der Bergstadt am Samstag ab 14 Uhr auf ein Heimspiel der Motor-Kicker freuen. Abends haben es dann die Gelenauer Ringer und Zschopauer Volleyballer in der Fremde auf Punkte abgesehen.