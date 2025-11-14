Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Aufgrund einer Gelbsperre muss Marienbergs Innenverteidiger Noel Bergs am Samstag zuschauen.
Aufgrund einer Gelbsperre muss Marienbergs Innenverteidiger Noel Bergs am Samstag zuschauen. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Heimserie soll halten: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Von Andreas Bauer
Anhören
Von den höherklassigen Teams dürfen nur die Marienberger Sachsenklasse-Kicker zuhause ran. Während sie ihre Heimstärke beweisen wollen, sind die Volleyballer und Ringer der Region auswärts gefordert.

Zeit zum Durchatmen haben am Wochenende die spielfreien Oberliga-Handballerinnen aus Marienberg. Dafür dürfen sich die Sport-Fans aus der Bergstadt am Samstag ab 14 Uhr auf ein Heimspiel der Motor-Kicker freuen. Abends haben es dann die Gelenauer Ringer und Zschopauer Volleyballer in der Fremde auf Punkte abgesehen.
Mehr Artikel