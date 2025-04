Heimvorteil im DM-Viertelfinale soll sich für Niederlautersteiner Nachwuchs-Radballer auszahlen

Gleich zwei SGN-Duos treten am Sonntag auf nationaler Ebene an. Dabei haben die beiden U-13-Spieler des Vereins eine große Fanschar im Rücken, die beim Weiterkommen helfen soll.

Während die Männer gerade eine Pause einlegen, geht es bei den Radballern der SG Niederlauterstein am Sonntag im Nachwuchsbereich hoch her. Gleich zwei Teams des Vereins treten ab 11 Uhr in ihrer Altersklasse zum Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft an, wobei Luca Franke und Rudi Wohlgemuth eine etwas weitere Reise nach Brandenburg auf sich...