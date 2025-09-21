Herber Dämpfer für Zschopaus Regionalliga-Volleyballer

Vier Neuzugänge und ein erfolgreicher Saisonstart hatten beim VC große Lust aufs erste Heimspiel geweckt. Allerdings verlief das ernüchternd – und das ausgerechnet gegen einen Aufsteiger.

Eigentlich wäre es ein Grund zum Feiern gewesen. Doch wer am Samstagabend in das Gesicht von Niklas Germer blickte, der konnte kaum glauben, dass der 20-Jährige gerade zum zweiten Mal in Folge zum wertvollsten Spieler (MVP) der Zschopauer Regionalliga-Volleyballer gekürt worden war. „Das habe ich nicht verdient, da gab es Bessere in unseren...