  • Herolder Frauen stehen vor Pokalkracher, Annaberger Handballer wollen das Ruder herumreißen: Was das Sportwochenende in der Region zu bieten hat

Manuel Teubner (hier gegen Limbach-Oberfrohna II) und der HC Annaberg-Buchholz wollen das Ruder in der Regionsliga endlich herumreißen.
Manuel Teubner (hier gegen Limbach-Oberfrohna II) und der HC Annaberg-Buchholz wollen das Ruder in der Regionsliga endlich herumreißen. Bild: Thomas Fritzsch
Manuel Teubner (hier gegen Limbach-Oberfrohna II) und der HC Annaberg-Buchholz wollen das Ruder in der Regionsliga endlich herumreißen. Bild: Thomas Fritzsch
Manuel Teubner (hier gegen Limbach-Oberfrohna II) und der HC Annaberg-Buchholz wollen das Ruder in der Regionsliga endlich herumreißen. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Herolder Frauen stehen vor Pokalkracher, Annaberger Handballer wollen das Ruder herumreißen: Was das Sportwochenende in der Region zu bieten hat
Von Frank Grunert, Thomas Lesch, Andreas Bauer
Die Fußballerinnen des ESV treffen im Sachsenpokal auf den großen Favoriten aus Chemnitz. Andere wollen zurück in die Erfolgsspur finden.

Groß gegen Klein, Außenseiter gegen Favorit, David gegen Goliath – für das, was am Wochenende im Fußball-Sachsenpokal der Frauen ansteht, gibt es viele Beschreibungen. Doch nicht nur auf dem Rasen geht es am Wochenende rund. Die „Freie Presse“ liefert einen Überblick.
