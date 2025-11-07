Herolder Frauen stehen vor Pokalkracher, Annaberger Handballer wollen das Ruder herumreißen: Was das Sportwochenende in der Region zu bieten hat

Annaberg
Die Fußballerinnen des ESV treffen im Sachsenpokal auf den großen Favoriten aus Chemnitz. Andere wollen zurück in die Erfolgsspur finden.
Groß gegen Klein, Außenseiter gegen Favorit, David gegen Goliath – für das, was am Wochenende im Fußball-Sachsenpokal der Frauen ansteht, gibt es viele Beschreibungen. Doch nicht nur auf dem Rasen geht es am Wochenende rund. Die „Freie Presse“ liefert einen Überblick.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.