MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Cindy Hengst, die hier in einer früheren Partie Marienbergs Laura Fischer den Ball abluchst, erzielte den goldenen Treffer in Aue.
Cindy Hengst, die hier in einer früheren Partie Marienbergs Laura Fischer den Ball abluchst, erzielte den goldenen Treffer in Aue. Bild: Heiko Neubert
Cindy Hengst, die hier in einer früheren Partie Marienbergs Laura Fischer den Ball abluchst, erzielte den goldenen Treffer in Aue.
Cindy Hengst, die hier in einer früheren Partie Marienbergs Laura Fischer den Ball abluchst, erzielte den goldenen Treffer in Aue. Bild: Heiko Neubert
Annaberg
Herolder Fußballerinnen bleiben in Lauerstellung
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem knappen 1:0-Sieg bei der Auer Reserve verabschieden sich die ESV-Frauen in die Winterpause der Landesklasse. Doch nicht nur das Ergebnis bleibt in positiver Erinnerung.

Fußball ist Ergebnissport. Diese Erkenntnis gilt auch für die Frauen des ESV Eintracht Thum-Herold, die ihr letztes Spiel des Jahres beim FC Erzgebirge Aue II siegreich gestalten konnten. Allerdings knapp, doch bekanntlich wandern auch nach einem 1:0-Sieg drei Punkte aufs Konto.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:00 Uhr
2 min.
Erzgebirge Aue: Perfekte Hinrunde für die Billardkegler der Veilchen
Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue - im Bild (v. l.) Joachim Seiler, Jan Schuster, Jens Schwarz, Ralf Martin und Peter Kirst - führen die Tabelle an.
Der FCE hat in der Kreisliga Chemnitz die Favoritenrolle inne. Das kommt dem Saisonziel entgegen. Denn die Lila-Weißen wollen aufsteigen.
Anna Neef
15:05 Uhr
2 min.
BGH kippt Klausel zur einseitigen Rentenkürzung
Der BGH hat eine Klausel in einer fondsgebundenen Riester-Versicherung geprüft. (Symbolbild)
Durch eine einseitige Vertragsklausel wurden Versicherungsnehmer unangemessen benachteiligt, kritisiert der BGH. Das Urteil könnte Folgen für eine Million Versicherungsverträge haben.
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
22.10.2025
2 min.
Herolder Fußballerinnen sind zurück in der Erfolgsspur
Cindy Hengst (l.) überzeugte beim 9:0 der Herolderinnen gegen Marienberg (mit Laura Fischer) nicht nur defensiv. Sie setzte den Schlusspunkt beim Kantersieg.
Nach ihrem Abstieg aus der Landesliga standen die ESV-Frauen vor einem Umbruch. Bislang läuft dieser wie erhofft. Auch gegen Motor Marienberg setzten sie ihren Erfolgslauf fort.
Frank Grunert
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
Mehr Artikel