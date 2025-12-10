Herolder Fußballerinnen bleiben in Lauerstellung

Mit einem knappen 1:0-Sieg bei der Auer Reserve verabschieden sich die ESV-Frauen in die Winterpause der Landesklasse. Doch nicht nur das Ergebnis bleibt in positiver Erinnerung.

Fußball ist Ergebnissport. Diese Erkenntnis gilt auch für die Frauen des ESV Eintracht Thum-Herold, die ihr letztes Spiel des Jahres beim FC Erzgebirge Aue II siegreich gestalten konnten. Allerdings knapp, doch bekanntlich wandern auch nach einem 1:0-Sieg drei Punkte aufs Konto. Fußball ist Ergebnissport. Diese Erkenntnis gilt auch für die Frauen des ESV Eintracht Thum-Herold, die ihr letztes Spiel des Jahres beim FC Erzgebirge Aue II siegreich gestalten konnten. Allerdings knapp, doch bekanntlich wandern auch nach einem 1:0-Sieg drei Punkte aufs Konto.