Herzschlag-Finale in der Lausitz: Rallye-Duo aus dem Erzgebirge gelingt die perfekte Saison

Aue
Drei Meisterschaften, drei Pokale: Pierre Günther und Dominic Gräbner vom MC Grünhain waren auf den Schotterpisten rund um Boxberg kaum zu bremsen. Denn sie hatten ein großes Ziel vor Augen.
Eine Wahnsinns-Saison haben Pierre Günther und Dominic Gräbner vom MC Grünhain erlebt. Das Sahnehäubchen verpassten sie ihrem Sportjahr jetzt bei der Lausitz-Rallye. Den ADMV-Pokal hatte das Duo im Honda Civic da schon in der Tasche. Rund um Boxberg ging es auf 155 Wertungskilometern und zehn Prüfungen für Fahrer aus 14 Nationen in die...
