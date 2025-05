Hohndorfer Tischtennisspieler packen Aufstieg durch die Hintertür

Nach zwei Siegen in der Relegation dürfen die Erzgebirger in der kommenden Saison wieder in der 2. Bezirksliga an den Start gehen. Aber auch die aktuelle ist noch nicht zu Ende – zwei Höhepunkte stehen noch aus.

Die Tischtennisspieler des TTV Hohndorf haben den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bezirksliga doch noch geschafft. In der Relegation setzten sich die Erzgebirger mit 9:4 gegen den TV Ellefeld sowie mit 9:2 gegen die zweite Mannschaft des SV Stenn durch. „Ich war doch ziemlich überrascht, wie locker wir diese beiden Partien gewonnen haben“,... Die Tischtennisspieler des TTV Hohndorf haben den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bezirksliga doch noch geschafft. In der Relegation setzten sich die Erzgebirger mit 9:4 gegen den TV Ellefeld sowie mit 9:2 gegen die zweite Mannschaft des SV Stenn durch. „Ich war doch ziemlich überrascht, wie locker wir diese beiden Partien gewonnen haben“,...