Hommage an eine Sportlerikone: Boxclub Erzgebirge gedenkt Markus Beyer

Seit 2023 gibt es im Heimatort der Boxlegende, die 2018 in Berlin einem Krebsleiden erlag, ein Turnier für den Nachwuchs. Aus diesem Anlass steigen Talente diesen Sonnabend wieder in den Ring.

Am 28. April dieses Jahres wäre Markus Beyer (1971-2018) 54 Jahre alt geworden. In Gedenken an die Boxlegende, die im Alter von nur 47 Jahren einem Krebsleiden erlag, hat 2023 eine Tradition Fahrt aufgenommen: Immer um den Geburtstag des dreifachen Weltmeisters herum richtet der Boxclub Erzgebirge ein Turnier für den Nachwuchs aus. Als Hommage...