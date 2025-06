Im Erzgebirge läuft der Countdown für das nächste Lauf-Event

In Marienberg ertönt schon bald der Startschuss für den nächsten Stadtlauf. Der geht in die Wertung von gleich zwei Laufserien ein.

Diesen Sonntag dürfen sich Ausdauersportler auf den Burgen- und Landschaftslauf freuen, der zum Schloss Wildeck in Zschopau führt. Und schon am Wochenende darauf folgt das nächste regionale Highlight: Am Samstag, den 21. Juni, organisieren die Leichtathleten des TSV 1872 Pobershau gemeinsam mit der Stadtverwaltung den Marienberger Stadtlauf...