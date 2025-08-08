Im Erzgebirge steigt das Rallyefieber: MC Grünhain setzt auf bewährtes Erfolgsmodell

Die Nennliste für die 21. Rallye Grünhain kann sich ab sofort füllen. Am 13. September kommen Fans des schnellen Sports wieder voll auf ihre Kosten. Inklusive Rundkurs.

Wenn am 13. September die 21. Rallye Grünhain über den Asphalt tobt, dürfen sich die Fans auf ein bewährtes Erfolgsmodell freuen. Geboten werden bei dieser Rallye über insgesamt 35 Wertungskilometer zwei Prüfungen – jeweils zweimal von den Teilnehmern zu absolvieren – und ein attraktiver Rundkurs, wie der Motorsportclub Grünhain als...