Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schon voriges Jahr bei der 20. Auflage der Rallye Grünhain gehörte ein Rundkurs zum Programm. Dies ist im September erneut der Fall.
Schon voriges Jahr bei der 20. Auflage der Rallye Grünhain gehörte ein Rundkurs zum Programm. Dies ist im September erneut der Fall. Bild: Anna Neef
Schon voriges Jahr bei der 20. Auflage der Rallye Grünhain gehörte ein Rundkurs zum Programm. Dies ist im September erneut der Fall.
Schon voriges Jahr bei der 20. Auflage der Rallye Grünhain gehörte ein Rundkurs zum Programm. Dies ist im September erneut der Fall. Bild: Anna Neef
Aue
Im Erzgebirge steigt das Rallyefieber: MC Grünhain setzt auf bewährtes Erfolgsmodell
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nennliste für die 21. Rallye Grünhain kann sich ab sofort füllen. Am 13. September kommen Fans des schnellen Sports wieder voll auf ihre Kosten. Inklusive Rundkurs.

Wenn am 13. September die 21. Rallye Grünhain über den Asphalt tobt, dürfen sich die Fans auf ein bewährtes Erfolgsmodell freuen. Geboten werden bei dieser Rallye über insgesamt 35 Wertungskilometer zwei Prüfungen – jeweils zweimal von den Teilnehmern zu absolvieren – und ein attraktiver Rundkurs, wie der Motorsportclub Grünhain als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
21.05.2025
5 min.
Premiere im Erzgebirge: 1. Rallyesprint in Lößnitz reizt nicht nur Hobbyfahrer
Der VW Polo von Lars Meyer aus den Reihen des MC Grünhain diente den Feuerwehrleuten aus Affalter als Testobjekt. Sie haben sich intensiv auf ihren Einsatz beim 1. ADAC-Rallyesprint in Lößnitz vorbereitet.
Eine 5,5 Kilometer lange Strecke hat der Chemnitzer AMC für Motorsportler aus nah und fern vorbereitet. Dieses Rennformat ist neu in der Region. Und trifft gleich auf große Resonanz.
Anna Neef
17.06.2025
3 min.
Rallye-Teams aus dem Erzgebirge liefern sich Hitzeschlacht – Vater und Sohn auf dem Treppchen
Klassensieg mit stolzem Zeitpolster: Mario Keller und Max Decker vom MC Grünhain waren am Fuße der Osterburg kaum zu bremsen.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: An der Osterburg hat Yannik Keller vom Motorsportclub Grünhain trotz sengender Hitze bärenstark abgeliefert. Sein Vater feierte den Klassensieg.
Wolfgang Dittrich
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel