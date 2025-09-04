Im Erzgebirge unter dem Korb: Turnier im Streetbasketball – und die Veilchen sind auch dabei

Eine Bankfiliale wird diesen Freitag in Aue eröffnet. Das hat auch mit Sport zu tun. Die Drittliga-Fußballer des FCE schreiben Autogramme.

Es soll feierlich und sportlich werden: Diesen Freitag wird in Aue die neue Volksbank-Filiale in der Nähe des Stadions eröffnet. Ab 16 Uhr geht es dabei mit einem Turnier im Streetbasketball unter den Körben rund. Das Programm bietet noch weit mehr. Zum Beispiel ab 17 Uhr eine Autogrammstunde mit den Drittliga-Fußballern des FC Erzgebirge Aue....