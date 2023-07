In der Bundesliga auf Top-Ten-Kurs

Die Nordschleife des legendären Nürburgringes ist am Sonntag Austragungsort des 5. Wertungsrennens innerhalb der diesjährigen Rad-Bundesliga der Männer gewesen. Auf das stattliche Teilnehmerfeld wartete ein sehr schwerer, fünfmal zu umrundender 22-Kilometer-Rundkurs. So mussten die Fahrer in jeder Runde - bei teils heftigem...