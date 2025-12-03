In der Form seines Lebens: Kraftsportler aus dem Erzgebirge dreht im Ruhestand erst so richtig auf

Imre Eiszner ist deutscher Meister im Bankdrücken. Das erste Mal wieder seit 2016. Die lange Wettkampfpause des Athleten aus Lauter endete damit. Und soll international weitergehen.

Einen Ohrwurm von Udo Lindner hat sich Imre Eiszner mit Blick auf sein liebstes Hobby zu Herzen genommen. „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ - das Lied kennt jeder. Auch der 66-Jährige, der diesen Sommer in Rente ging. Damit endete die 45-jährige Ära als Bademeister in seinem Heimatort Lauter. Mit dem Ruhestand blieb wieder mehr Zeit...