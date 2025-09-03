In der Sportschule Oberwiesenthal verliebten sie sich: Die Geschichte von Laura und Eric Frenzel

Zahlreiche Wintersportler kehren am Samstag an die Sportschule in Oberwiesental zum großen Klassentreffen zurück. Unter ihnen auch Laura und Eric Frenzel. Der Olympiasieger und seine Frau lernten sich an der Schule kennen und lieben. Nun sprechen sie über ihre gemeinsame Zeit an der Schule.

Wenn Laura Frenzel sich daran erinnert, dass es eine einzige Entscheidung war, die ihr weiteres Leben womöglich maßgeblich beeinflusst hat, kommt sie ins Nachdenken. "Das ist schon faszinierend", sagt sie. Denn wenn diese eine Entscheidung anders ausgefallen wäre, wer weiß, ob sie ihren späteren Ehemann dann kennengelernt hätte. Ihr Ehemann...