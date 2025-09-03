Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Laura und Eric Frenzel haben Ende August das Wiesenthaler K 3 mit der Wintersportausstellung besucht, in der der ehemalige Nordische Kombinierer eine Hauptrolle spielt.
Laura und Eric Frenzel haben Ende August das Wiesenthaler K 3 mit der Wintersportausstellung besucht, in der der ehemalige Nordische Kombinierer eine Hauptrolle spielt. Bild: Thomas Fritzsch
Laura und Eric Frenzel haben Ende August das Wiesenthaler K 3 mit der Wintersportausstellung besucht, in der der ehemalige Nordische Kombinierer eine Hauptrolle spielt.
Laura und Eric Frenzel haben Ende August das Wiesenthaler K 3 mit der Wintersportausstellung besucht, in der der ehemalige Nordische Kombinierer eine Hauptrolle spielt. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
In der Sportschule Oberwiesenthal verliebten sie sich: Die Geschichte von Laura und Eric Frenzel
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zahlreiche Wintersportler kehren am Samstag an die Sportschule in Oberwiesental zum großen Klassentreffen zurück. Unter ihnen auch Laura und Eric Frenzel. Der Olympiasieger und seine Frau lernten sich an der Schule kennen und lieben. Nun sprechen sie über ihre gemeinsame Zeit an der Schule.

Wenn Laura Frenzel sich daran erinnert, dass es eine einzige Entscheidung war, die ihr weiteres Leben womöglich maßgeblich beeinflusst hat, kommt sie ins Nachdenken. "Das ist schon faszinierend", sagt sie. Denn wenn diese eine Entscheidung anders ausgefallen wäre, wer weiß, ob sie ihren späteren Ehemann dann kennengelernt hätte. Ihr Ehemann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
25.08.2025
5 min.
Wie eine Wintersportlegende aus dem Erzgebirge den letzten Punkt unter eine einzigartige Karriere setzt
Sein letztes WM-Medaillenpünktchen: Das WM-Silber von Planica 2023 wurde am Samstag durch Eric Frenzel an die Medaillenwand der Wintersportausstellung in Oberwiesenthal geklebt.
25 Medaillen hat Eric Frenzel von 2009 bis 2023 bei Großereignissen gewonnen. Kein Sportler freute sich über mehr Edelmetall bei Nordischen Skiweltmeisterschaften als der dreifache Olympiasieger aus Geyer. Nun hat sich der ehemalige Nordische Kombinierer letztmals an der Medaillenwand in Oberwiesenthal verewigt.
Sandra Häfner
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
06.07.2025
4 min.
Sporttalent 2024: Von der Mini-Schanze im Erzgebirge zum Training mit der Nationalmannschaft
Nachwuchs-Kombinierer Hannes Meischner vom SSV Geyer sammelt Medaille um Medaille. Seinen Sport betreibt er seit fünf Jahren.
Hannes Meischner vom SSV Geyer belegte bei der Talentewahl im Erzgebirge Rang 2. Der Zehnjährige räumt in der Nordischen Kombination einen Sieg nach dem anderen ab. Und hat große Ziele vor Augen.
Sandra Häfner
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
Mehr Artikel