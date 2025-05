In einem Monat geht‘s zur Sache: Thalheimer Motorradtrialer richten Deutsche Meisterschaft aus

Die besten Motorradartisten der Republik kämpfen am 14. und 15. Juni auf dem MSC-Gelände an der Tabakstanne um nationale Titel. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

Wenn irgendwo im Osten Deutschlands das Herz des Motorradtrials schlägt, dann ist das beim MSC Thalheim. Da mag es durchaus ein wenig verwundern, dass der Verein schon seit Ewigkeiten keine Deutsche Meisterschaft in dieser Sportart mehr ausgerichtet hat. Die Älteren werden sich noch erinnern: Im Jahr 1999 wetteiferten die besten Motorradartisten...