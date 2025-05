In Grumbach wird die Tischtenniskelle geschwungen

Am Freitag geht das 33. Nichtaktiven-Turnier des Tischtennisvereins über die Bühne. Anmeldungen sind noch möglich.

Zum 33. Nichtaktiven-Turnier im Tischtennis lädt der TTV Fortuna Grumbach am Freitagabend um 18.30 Uhr in die Turnhalle am Erbgericht. Alle Altersklassen können sich im Einzelwettbewerb an den vier Platten messen. Den drei Turnierbesten winken Preise und natürlich der große Wanderpokal. Im letzten Jahr avancierte Theo Schneider aus Jöhstadt...