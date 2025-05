In Unterzahl: Thalheimer Fußballer ringen Germania Mittweida nieder

Mit 3:2 hat sich der Tabellenzweite der Sachsenklasse gegen die abstiegsbedrohten Mittelsachsen durchgesetzt und mischt weiter oben mit. Einer musste eine ungewohnte Rolle übernehmen.

So langsam macht sich Unruhe breit. „Abpfeifen. Die Zeit. Was ist mit der Zeit?“, tönt es von den Rängen. Ja, was eigentlich? Schiedsrichter Oliver Berg vom SV Leipzig Ost hat jedenfalls allen Grund, nicht gleich nach 90 Minuten in seine Pfeife zu pusten. Geschickt verteidigen die Kicker des SV Tanne Thalheim ihren knappen 3:2-Vorsprung im...