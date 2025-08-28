Inliner- und Skiroller-Spezialisten messen im Erzgebirge die Kräfte

Zwei Vereine richten am Sonntag gemeinsam den 23. Brettmühlenlauf aus. Zum Programm gehören vier verschiedene Streckenlängen.

Gemeinsam mit dem TSV 1872 Pobershau richtet der ATSV Gebirge/Gelobtland diesen Sonntag den 23. Brettmühlenlauf für Inliner und Skiroller aus. Startnummernausgabe ist ab 7.30 Uhr im Vereinsheim des ATSV, wo sich auch das Ziel aller Strecken befindet. Los geht’s für die Jüngsten (bis AK 7/500 m) um 9.45 Uhr am Thiele-Tischler, fünf Minuten...