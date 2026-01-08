MENÜ
Vom Tag bis in die Nacht hinein wird sich das Skitouren-Everesting am Fichtelberg erstrecken.
Vom Tag bis in die Nacht hinein wird sich das Skitouren-Everesting am Fichtelberg erstrecken. Bild: Pepe Fröbel/privat
Vom Tag bis in die Nacht hinein wird sich das Skitouren-Everesting am Fichtelberg erstrecken. Bild: Pepe Fröbel/privat
Vom Tag bis in die Nacht hinein wird sich das Skitouren-Everesting am Fichtelberg erstrecken. Bild: Pepe Fröbel/privat
Aue
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende im Erzgebirge
Redakteur
Von Anna Neef
Am Fichtelberg geschieht fast Unglaubliches: 8848 Höhenmeter sind das Ziel beim Skitouren-Everesting. Wer es wärmer mag, darf sich auf hochkarätigen Hallenfußball freuen. Inklusive einer großen Geste.

Nach einem eher ruhigen Beginn nimmt das Sportjahr 2026 im Erzgebirge dieses Wochenende rasant Fahrt auf. Wer sich mitreißen lassen will, hat die Qual der Wahl - nicht nur zwischen draußen oder drinnen. Hier sind die Tipps der Redaktion, wo sich das Zuschauen auf jeden Fall lohnt.
