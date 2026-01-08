Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende im Erzgebirge

Am Fichtelberg geschieht fast Unglaubliches: 8848 Höhenmeter sind das Ziel beim Skitouren-Everesting. Wer es wärmer mag, darf sich auf hochkarätigen Hallenfußball freuen. Inklusive einer großen Geste.

Nach einem eher ruhigen Beginn nimmt das Sportjahr 2026 im Erzgebirge dieses Wochenende rasant Fahrt auf. Wer sich mitreißen lassen will, hat die Qual der Wahl - nicht nur zwischen draußen oder drinnen. Hier sind die Tipps der Redaktion, wo sich das Zuschauen auf jeden Fall lohnt.