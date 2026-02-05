MENÜ
In der Oberwiesenthaler Skiarena werden am Wochenende die Teilnehmer der Sachsenmeisterschaften auf die Strecke geschickt.
In der Oberwiesenthaler Skiarena werden am Wochenende die Teilnehmer der Sachsenmeisterschaften auf die Strecke geschickt. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Annaberg
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge
Von Andreas Bauer
Für die Fußballer der Region geht die Vorbereitung in die heiße Phase, wobei ein interessantes Duell mit den jungen Veilchen ansteht. Zugleich werden in der Loipe am Fichtelberg Titel vergeben.

Nach den Landesjugendspielen steht für Sachsens Skilangläufer der nächste Höhepunkt auf dem Programm: In Oberwiesenthal werden am Wochenende die Meisterschaftsmedaillen des Freistaats vergeben. Doch auch in den Turnhallen der Region und auf dem Rasen kommt es zu Duellen, die Spannung versprechen.
