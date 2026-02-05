Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge

Für die Fußballer der Region geht die Vorbereitung in die heiße Phase, wobei ein interessantes Duell mit den jungen Veilchen ansteht. Zugleich werden in der Loipe am Fichtelberg Titel vergeben.

Nach den Landesjugendspielen steht für Sachsens Skilangläufer der nächste Höhepunkt auf dem Programm: In Oberwiesenthal werden am Wochenende die Meisterschaftsmedaillen des Freistaats vergeben. Doch auch in den Turnhallen der Region und auf dem Rasen kommt es zu Duellen, die Spannung versprechen.