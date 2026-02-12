Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge

Aue
Man könnte meinen, für den Spitzenreiter der Eishockey-Regionalliga Ost aus Schönheide geht es nicht mehr um viel zum Hauptrundenabschluss. Weit gefehlt. Die Generalprobe für den Rückrundenstart vollziehen die Fußballer auf Landesebene.
Bierfass-Curling wird sicher nie olympisch, aber den Spaß ist es wert. Seine Premiere erlebt diese „Disziplin“ am Sonnabend bei den Schönheider Wölfen. Passend dazu erklingt zünftige Blasmusik. Hohen Unterhaltungswert wird aber auch das letzte Heimspiel der Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga Ost haben. Zudem endet am Wochenende der...
