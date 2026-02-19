Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge

Stollberg
Auf Landesebene soll wieder der Fußball rollen, doch das Wetter sorgt für Fragezeichen. Am Fichtelberg freut man sich über den Schnee, denn es steht ein Highlight in der Loipe und am Schießstand an.
Für fünf Fußball-Teams der Region, die auf Landesebene spielen, soll am Wochenende die Rückrunde beginnen. Damit das gelingt, muss fleißig geschippt werden. Mehr Freude weckt der Schnee in Oberwiesenthal, wo der Deutschlandpokal Station macht.
