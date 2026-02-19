MENÜ
In der Generalprobe für den Rückrundenauftakt trennten sich die Oelsnitzer Kicker (gelbe Trikots) und Tanne Thalheim am vergangenen Sonntag 2:2.
In der Generalprobe für den Rückrundenauftakt trennten sich die Oelsnitzer Kicker (gelbe Trikots) und Tanne Thalheim am vergangenen Sonntag 2:2. Bild: Andreas Bauer
In der Generalprobe für den Rückrundenauftakt trennten sich die Oelsnitzer Kicker (gelbe Trikots) und Tanne Thalheim am vergangenen Sonntag 2:2.
In der Generalprobe für den Rückrundenauftakt trennten sich die Oelsnitzer Kicker (gelbe Trikots) und Tanne Thalheim am vergangenen Sonntag 2:2. Bild: Andreas Bauer
Stollberg
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge
Von Andreas Bauer
Auf Landesebene soll wieder der Fußball rollen, doch das Wetter sorgt für Fragezeichen. Am Fichtelberg freut man sich über den Schnee, denn es steht ein Highlight in der Loipe und am Schießstand an.

Für fünf Fußball-Teams der Region, die auf Landesebene spielen, soll am Wochenende die Rückrunde beginnen. Damit das gelingt, muss fleißig geschippt werden. Mehr Freude weckt der Schnee in Oberwiesenthal, wo der Deutschlandpokal Station macht.
