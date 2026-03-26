Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge

Aue
Von packenden Fußballspielen über das Sachsenliga-Derby unter Handballerinnen bis zum Abstiegskampf an der Tischtennisplatte: Das Sport-Erzgebirge läuft zur Hochform auf.
Wer sich weder für den Saisonabschluss bei den Eishockey-Wölfen in Schönheide noch für die 61. Rallye Erzgebirge erwärmen kann, dem muss nicht bange werden. Das Sport-Erzgebirge dreht dieses Wochenende richtig auf. Ob knatternde Motorräder im Gelände, brisantes Stadtderby auf dem Fußballplatz oder brisante Handballduelle: Die Bandbreite...
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