Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge

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Am Venusberger Steinbruch geht es am Wochenende wieder rund: 700 Fahrer werden beim German Cross Country erwartet.
Am Venusberger Steinbruch geht es am Wochenende wieder rund: 700 Fahrer werden beim German Cross Country erwartet. Foto: Andreas Bauer
Zuletzt begeisterten die Fans des Neustädtler SV zuhause mit tollen Choreografien. Fürs Derby in Schneeberg werden sich Anhänger beider Vereine sicher wieder viel einfallen lassen.
Zuletzt begeisterten die Fans des Neustädtler SV zuhause mit tollen Choreografien. Fürs Derby in Schneeberg werden sich Anhänger beider Vereine sicher wieder viel einfallen lassen. Foto: Dennis Hambeck/Archiv
Das Kellerkind SV Schneeberg gleicht einer Wundertüte: Zuletzt gelangen Siege gegen Langenhessen/Crimmitschau und Riesa. Da war der SVS krasser Außenseiter – so wie diesen Sonnabend in Marienberg.
Das Kellerkind SV Schneeberg gleicht einer Wundertüte: Zuletzt gelangen Siege gegen Langenhessen/Crimmitschau und Riesa. Da war der SVS krasser Außenseiter – so wie diesen Sonnabend in Marienberg. Foto: Kolbe/Verein
Am Venusberger Steinbruch geht es am Wochenende wieder rund: 700 Fahrer werden beim German Cross Country erwartet.
Am Venusberger Steinbruch geht es am Wochenende wieder rund: 700 Fahrer werden beim German Cross Country erwartet. Foto: Andreas Bauer
Zuletzt begeisterten die Fans des Neustädtler SV zuhause mit tollen Choreografien. Fürs Derby in Schneeberg werden sich Anhänger beider Vereine sicher wieder viel einfallen lassen.
Zuletzt begeisterten die Fans des Neustädtler SV zuhause mit tollen Choreografien. Fürs Derby in Schneeberg werden sich Anhänger beider Vereine sicher wieder viel einfallen lassen. Foto: Dennis Hambeck/Archiv
Das Kellerkind SV Schneeberg gleicht einer Wundertüte: Zuletzt gelangen Siege gegen Langenhessen/Crimmitschau und Riesa. Da war der SVS krasser Außenseiter – so wie diesen Sonnabend in Marienberg.
Das Kellerkind SV Schneeberg gleicht einer Wundertüte: Zuletzt gelangen Siege gegen Langenhessen/Crimmitschau und Riesa. Da war der SVS krasser Außenseiter – so wie diesen Sonnabend in Marienberg. Foto: Kolbe/Verein
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Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge
Redakteur
Von Anna Neef
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Von packenden Fußballspielen über das Sachsenliga-Derby unter Handballerinnen bis zum Abstiegskampf an der Tischtennisplatte: Das Sport-Erzgebirge läuft zur Hochform auf.

Wer sich weder für den Saisonabschluss bei den Eishockey-Wölfen in Schönheide noch für die 61. Rallye Erzgebirge erwärmen kann, dem muss nicht bange werden. Das Sport-Erzgebirge dreht dieses Wochenende richtig auf. Ob knatternde Motorräder im Gelände, brisantes Stadtderby auf dem Fußballplatz oder brisante Handballduelle: Die Bandbreite...
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