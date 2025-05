„Jetzt muss es losgehen“: Marienberger Landesliga-Kicker blasen zum Endspurt

Im Kampf um den Klassenerhalt setzt Motor-Coach Ronny Rother vor allem auf die Heimspiele. Im eigenen Stadion soll am Samstag gegen den Tabellensiebten eine Überraschung gelingen.

Wie es gehen kann, hat die zweite Mannschaft des FSV Motor Marienberg gerade gezeigt. Nach zuvor zehn sieglosen Spielen Folge feierte das Team in der Fußball-Erzgebirgsliga zuletzt zwei Siege am Stück. Nun will die Sachsenliga-Elf nach zehn Niederlagen – inklusive Pokal – am Samstag ab 15 Uhr im Heimspiel gegen den SC Borea Dresden (7.) die...