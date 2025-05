Jubiläum „100 Jahre Fußball in Drebach“ geht in die nächste Runde

Bereits im Winter hat der FV Krokusblüte seinen runden Geburtstag mit einem Hallencup eröffnet. Diese Woche gibt es vier Tage lang weitere Angebote, ehe am 27. Juni ein Drittligist zu Gast ist.

Lange sah es so aus, als könnten die Kicker des FV Krokusblüte ihr Jubiläum „100 Jahre Fußball in Drebach“ mit einem Medaillenrang in der Erzgebirgsliga oder gar mit dem Einzug ins Erzgebirgspokalfinale krönen. Als Tabellenfünfter hat der FVK das Podest aber mittlerweile aus den Augen verloren, und auch das Pokal-Endspiel wird am 7. Juni...