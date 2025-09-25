Jubiläumsmarathon im Erzgebirge mit Hitze, Höhenmeter und einem ganz neuen Höhepunkt

Wenn der Drei-Talsperren-Marathon ruft, kommen sie von überall her. Eibenstock wird zum Treffpunkt für ein Wiedersehen unter Freunden: Läufer, Radelnde und diesmal auch die Kleinsten mittendrin.

Sichtlich nervös stand die sechsjährige Nora Landmann am Start. In der Altersklasse U 8 haben am Sonnabend die Jüngsten mit der Kinderlauf-Premiere den diesjährigen Drei-Talsperren-Marathon eröffnet. Es war ein besonderer, nämlich der 30. Gleich drei Runden, in Summe 1,2 Kilometer, mussten die Jungen und Mädchen auf der Bahn des...