Judo: Erzgebirgerin löst mit Titelgewinn ihr DM-Ticket

Zschopau
Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften war Lara Neubert nicht zu schlagen. Zur Belohnung darf sie sich nun auf nationaler Ebene beweisen.
Bei den Mitteldeutschen Judo-Meisterschaften in Schmölln hat eine Starterin des JC Gornau für Furore gesorgt. In der weiblichen U21-Konkurrenz erkämpfte Lara Neubert die Goldmedaille. „Im ersten Kampf konnte sie mit einer großen Wertung in Führung gehen, um kurze Zeit später den Kampf mit einer Würge zu beenden“, berichtet Trainer Uwe...
