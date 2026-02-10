Julia Taubitz aus dem Erzgebirge holt Olympia-Gold: Was ist ihr Geheimnis?

Als Medaillenkandidatin war die 29-Jährige aus Annaberg-Buchholz zu den Winterspielen gereist, im Eiskanal von Cortina d‘Ampezzo mauserte sie sich schnell zur Favoritin. Und könnte bald noch nachlegen.

Sie hat es geschafft: Rennrodlerin Julia Taubitz aus Annaberg-Buchholz ist erstmals in ihrer Karriere Olympiasiegerin. Die 29-jährige Erzgebirgerin setzte sich am Dienstagabend im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo nach vier Läufen mit im Rodeln komfortablen 0,918 Sekunden Vorsprung auf die Lettin Elina Bota durch und feierte damit den bisher...