Junge Handballerinnen aus dem Erzgebirge schreiben Vereinsgeschichte

Ein neues Kapitel schlägt die SG Zschorlau/Schneeberg auf: Diesen Sonnabend startet die B-Jugend der Spielgemeinschaft ins Abenteuer Regionalliga. So hochklassig gab es das noch nie.

Zeitmanagement ist alles, sagt Linda Putzker und lacht. Zwischen Arbeit und vierköpfiger Familie liegt bei der 36-Jährigen vor allem eines: die Sporthalle. Dort verbringt die ehemalige Torhüterin auch nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn viel Zeit. Sie ist nicht nur Jugendkoordinatorin und Vorstandsmitglied des SV Schneeberg, sondern auch...